Не знаю, как это там оказалось: полиция задержала наркоторговца с килограммами героина в трусах

Полицейские в Москве задержали двух граждан среднеазиатских республик, подозреваемых в особо крупном сбыте наркотических веществ. Об этом сообщили в пресс-службе МВД РФ.

При обыске полицейских ждал сюрприз. Один из задержанных переносил в трусах несколько свертков с героином. Он извлек их с невозмутимым видом и заявил, будто не знает, что это такое. Наркотик был спрятан в специальный карман на нижнем белье.

«При личном досмотре у злоумышленников обнаружено девять свертков с порошком, признанным в результате исследования героином. В ходе обыска в квартире по месту проживания одного из задержанных изъято аналогичное вещество массой около трех килограммов», – заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Против фигурантов возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Задержанные заключены под стражу, им грозит от 15 до 20 лет лишения свободы.