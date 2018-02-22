Послание Путина Федеральному собранию перенесено в Большой Манеж

Выступление президента России Владимира Путина перед Федеральным собранием пройдет не в Георгиевском зале Кремля, как обычно, а в Большом Манеже. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, перенос мероприятия в Манеж связан с более расширенным составом приглашенных, чем обычно.

«Действительно, это будет запланировано к проведению в Манеже. Связано это с тем, что чуть-чуть будет расширен состав приглашенных – это будет чуть шире, чем только Федеральное собрание», – сказал он.

Кроме того, в ходе обращения главы государства «для лучшей визуализации будут использованы экраны, которые сложно технологически установить в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца».

Владимир Путин выступит перед Федеральным собранием 1 марта.