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Послание Путина Федеральному собранию перенесено в Большой Манеж

Андрей Аркадьев
14:28 22.02.2018
Выступление Путина переносится из Георгиевского зала Кремля в Большой Манеж в связи с расширенным составом приглашенных.
Послание Путина Федеральному собранию перенесено в Большой Манеж
Фото: пресс-служба президента РФ

Выступление президента России Владимира Путина перед Федеральным собранием пройдет не в Георгиевском зале Кремля, как обычно, а в Большом Манеже. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, перенос мероприятия в Манеж связан с более расширенным составом приглашенных, чем обычно.

«Действительно, это будет запланировано к проведению в Манеже. Связано это с тем, что чуть-чуть будет расширен состав приглашенных – это будет чуть шире, чем только Федеральное собрание», – сказал он.

Кроме того, в ходе обращения главы государства «для лучшей визуализации будут использованы экраны, которые сложно технологически установить в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца».

Владимир Путин выступит перед Федеральным собранием 1 марта.

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