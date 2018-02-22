Я тут ни при чем! Кадыров пошутил про «падение» Facebook и Instagram

Днем 22 февраля пользовати соцсетей столкнулись с проблемами при попытке зайти в Facebook или в Instagram. Вместо своего профиля они попадали на страницу с информацией о технической ошибке.

Причины и масштаб ЧП с упомянутыми площадками не установлены. Официальные представители соцсетей произошедшее не комментировали.

Одним из первых, кто обратил внимание на проблемы Facebook и Instagram, стал глава Чечни Рамзан Кадыров, пошутивший, что он не имеет к этому никакого отношения.