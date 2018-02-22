В Кремле отреагировали на слова Серебрякова о «хамстве россиян»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова актера Алексея Серебрякова на YouTube-канале «вДудь» о национальной идее России. Об этом пишет РИА Новости.

«Кремль не относится к его позиции», – приводит агентство слова представителя Кремля.

Ранее Серебряков в интервью популярному блогеру Юрию Дудю сказал, что национальная идея России – это «сила, наглость и хамство». Он также раскритиковал «закон Димы Яковлева», запрещающий американцам усыновлять детей из России.

«Если отъехать на 30, 50, 70 километров от Москвы, можно увидеть много элементов из 1990-х годов. До сих пор ни знание, ни сообразительность, ни предприимчивость, ни достоинство не являются национальной идеей», – сказал Серебряков.

Негативное высказывание Серебрякова о непростой жизни в российской глубинке вызвало дискуссию среди актеров, режиссеров, писателей и общественных деятелей. Некоторые коллеги артиста осудили его за хамскую реплику, другие высказали мнение, что люди, раздувающие скандал, пытаются таким образом пропиарить себя.