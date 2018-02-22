Instagram рухнул вслед за Facebook

Вслед за социальной сетью Facebook, проблемы с доступом к которой появились днем 22 февраля, «упало» и приложение для обмена фотографиями и видеозаписями Instagram.

Масштаб возникших проблем у упомянутых площадок пока не ясен.

Причины, по которым доступ к Facebook и Instagram оказался закрыт, также не установлены. Представители соцсетей произошедшее еще не прокомментировали.