Россия расширяет военно-техническое сотрудничество с Европой вопреки шантажу США – Шаманов

Российская Федерация расширяет сотрудничество в области оборонно-промышленного комплекса со странами Европы, несмотря на санкции США. Об этом заявил глава комитета по обороне Государственной думы Владимир Шаманов.

Политика администрации США и постоянно вводимые ей антироссийские ограничительные меры являются попыткой шантажа, отметил Шаманов, причем этим попыткам вторит ряд стран Западной Европы.

«Несмотря на попытки шантажа, мы расширяем свое сотрудничество с Германией, видим активную позицию многих стран Восточной Европы, балканского направления… сегодня прослеживается осознание многих стран, что основы однополярного мира терпят крах», – отметил глава думского комитета по обороне.

Ранее официальный представитель Госдепа США Хизер Науэрт заявила, что Соединенные Штаты считают заслугой нового американского закона о санкциях предотвращение контрактов между Россией и странами Европы. По словам Науэрт, сумма предотвращенных сделок превышает три миллиарда долларов.