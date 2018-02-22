Хотели демократии – мы вам ее устроим: эксперт жестко ответил украинской журналистке

Президент ассоциации «Будущее страны» Юрий Кот в эфире ток-шоу «Процесс» на телеканале «Звезда» предложил способ борьбы с нацизмом на Украине. Эксперт призвал всех украинцев, которые были вынуждены покинуть страну, объединиться в общественное или политическое движение.

«Надо использовать опыт наших дедов. Когда-то мы с ними разобрались и сейчас разберемся. Я не говорю сейчас о каких-то вооруженных противостояниях, потому что меньше всего я хочу, чтобы в моей стране проливалась кровь. Но хотя бы каким-то политическим путем мы можем на них воздействовать, мы можем сейчас если не внутри Украины, то вовне ее объединиться. Объединиться украинцам, которые были вынуждены покинуть страну, создать свое или общественное, или политическое движение и начинать двигаться в политическое поле Украины. У них вообще нет против нас никаких методов, потому что это будет незаконно и недемократично», – подчеркнул Юрий Кот.

Затем он обратился к своему оппоненту, украинской журналистке Янине Соколовской, которая также выступала в качестве эксперта на ток-шоу.

«Вы хотели демократии, мы вам ее устроим», – заключил Кот.

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Смотрите ток-шоу «Процесс» каждые среду и четверг в 21:35. В ближайшем выпуске: Петр Порошенко призвал жителей Украины не отмечать День защитника Отечества, а в Донецке уверены, что на 23 февраля ВСУ готовят провокации на территории ДНР. Все это с телеведущей Наданой Фридрихсон обсудят эксперты 22 февраля на телеканале «Звезда».