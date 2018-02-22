Поэтесса Евгения Бильченко раскаялась за события, которые произошли в 2014 году, и попросила прощения у Донбасса и Одессы. Как заявила Бильченко, Запад использовал «искренний порыв» жителей Украины в своих целях, и это привело к разрухе, гражданской войне и неонацизму.

«Мир, прости нас. Донбасс и Одесса, простите нас, мы не ведали, что творим, и только у Бога неведение является смягчающим обстоятельством», – написала на своем сайте Бильченко, которую украинская пресса окрестила «поэтом Майдана».

Побывав на востоке Украины в качестве волонтера, Бильченко поняла, что страна ведет гражданскую и гибридную войну против своего населения.

«Я обращаюсь к тебе, Европа, хочешь ли ты быть локальным транслятором глобального американизма и ждать, что такой же мир явится к тебе в дом?», – добавила поэтесса.

Также она отметила, что Запад захватил власть на Украине при помощи национализма и заставил страну ходить по замкнутому кругу «между фашизмом и либерализмом», направленному против России.

Евгения Бильченко – поэтесса из Украины, которая стала известной благодаря публикации стихотворения «Кто я?», посвященного событиям на Евромайдане. Бильченко была волонтером запрещенной в России организации «Правый сектор»*.

*«Правый сектор» – запрещенная на территории России экстремистская организация.