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Под угрозой взлома: эксперты обнаружили серьезную уязвимость в программе uTorrent

Александра Арсентьева
04:17 22.02.2018
Уязвимость дает возможность хакерам получать доступ к скачанным файлам и истории загрузок.
Под угрозой взлома: эксперты обнаружили серьезную уязвимость в программе uTorrent
Фото: Silas Stein / dpa / Globallookpress

В двух версиях известного торрент-клиента uTorrent специалисты компании Google Project Zero нашли критическую уязвимость.

По информации экспертов, уязвимость дает возможность хакерам получать доступ к скачанным файлам и истории загрузок. При этом любой сайт, который был посещен пользователями, может контролировать основные функции uTorrent. Об этом сообщает ArsTechnica.

Специалисты отметили, что наибольшую угрозу несут вредоносные страницы, которые дают возможность своим владельцам загружать вирусы в папку автозагрузки Windows.

Разработчики uTorrent сообщили, что эта опасная уязвимость исправлена в бета-версии программы для компьютеров, но общедоступное обновление появится лишь в течение нескольких дней. 

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