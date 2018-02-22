Составлен рейтинг самых выставляемых на продажу авто с пробегом в январе

В январе этого года лидером продаж на вторичном рынке машин выпуска с 2008-го по 2017-й стал Ford Focus 2012 года.

По данным специалистов из «Автостат», на сайте Drom было размещено 985 объявлений этой модели. Cредняя цена на этот автомобиль равна 503 тыс. рублей, а средний пробег 90 тыс. км.

Второе место по числу объявлений в январе заняла LADA Priora 2011 года выпуска, ее средняя цена составляет 235 тыс. рублей, средний пробег 104,2 тыс. км.

Замыкает тройку лидеров автомобиль LADA Priora 2012 года выпуска.

Также в январе на Drom много было выставлено объявлений о продаже Ford Focus 2011 года выпуска, Toyota Corolla 2008 и Priora 2010 годов выпуска.

Кроме того, в список лидеров продаж на вторичном рынке попали автомобили Hyundai Solaris 2011 и 2012 и LADA Granta 2013 года выпуска.