Банк России утвердил план санации банка «Советский»

Центробанком утвержден план участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка «Советский». Об этом говорится на сайте регулятора.

«В рамках реализации плана… на ООО «УК ФКБС» с 22 февраля 2018 года возложены функции временной администрации по управлению АО “Банк «Советский”», – сказано в тексте сообщения.

Отмечается, что одной из главных задач является проведение анализа финансового положения банка.

Кроме того, сообщается, что предусмотренные меры обеспечат бесперебойную работу банка «Советский» по обслуживанию клиентов, а также по исполнению необходимых обязательств.