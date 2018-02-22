Лео, не беспокойся: дети из Якутии передали привет Ди Каприо, обливаясь водой на морозе
Ребята разделись по пояс на улице и попросили артиста не переживать из-за сильных холодов в республике Саха.
Воспитанники одной из школ единоборств в Якутске записали видеообращение к известному голливудскому актеру Леонардо Ди Каприо. Ребята разделись по пояс на улице и попросили артиста не переживать из-за сильных холодов в республике Саха.
После этого собравшиеся облились ледяной водой. Обращение детей – это ответ на опубликованный пост обеспокоенного актера в социальной сети Instagram.
Напомним, Ди Каприо выразил обеспокоенность холодной погодой в Оймяконе, где в одну из ночей столбик термометра опустился до минус 62°C. Актер отметил, что изменение климата представляет большую угрозу для жизни людей.