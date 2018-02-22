Момент взрыва на пароме в Мексике попал на видео

В результате взрыва на пароме в Мексике пострадали 25 человек, в том числе иностранные граждане. В Сети появилось видео, на котором запечатлен момент взрыва. На кадрах видно, как из кормы парома вырывается столб пламени, а потом судно заволокло дымом.

Напомним, происшествие случилось в городе Плая-дель-Кармен в штате Кинтана-Роо. Паром шел от острова Косумель в Карибском море до порта города. Взрыв произошел, когда пассажиры сходили с судна.

По информации экстренных служб, среди пострадавших 20 мексиканцев, три канадца, а также два жителя США. Все получили ранения, которые не угрожают их жизни. Причина взрыва устанавливается.