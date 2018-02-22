Ученые заявили о неожиданном влиянии на здоровье ГМО-кукурузы

Итальянские ученые выяснили, что генно-модифицированная кукуруза безопасна для здоровья, и по некоторым параметрам она даже полезнее обычной. Результаты исследований опубликованы в издании Scientific Reports.

Ученые проанализировали более 6000 исследований ГМО-кукурузы, которые были проведены за последний 21 год. Как заявили специалисты, ГМО-кукуруза не только безопасна для здоровья человека, но и оказывает на него благоприятное воздействие. Так, по утверждению исследователей, в ГМО-кукурузе на 36,5% реже выявляются микотоксины – вещества, которые вырабатываются плесневыми грибами. Микотоксины ядовиты для животных и людей. Также они являются природными загрязнителями многих фруктов, овощей и злаков, в том числе кукурузы.

Как выяснили ученые, модификация кукурузы увеличила урожайность по всему миру на 5,6-24,5%.

Специалисты отмечают, что результаты проведенного анализа позволяют сделать однозначные выводы и выражают надежду, что данные исследования повысят доверие общественности к продуктам из ГМО-растений.