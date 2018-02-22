УАЗ выпустил дизайнерскую линию одежды

Ульяновский автозавод запустил интернет-магазин одежды. В нее вошли толстовки, свитшоты, худи, футболки, а также спортивные штаны с надписями «Никогда не сдавайся» и «Две легенды - один характер», а также с изображением внедорожников и знаменитого боксера Кости Дзю. Он еще в прошлом году стал амбассадором УАЗа.

Авторы коллекции – российские дизайнеры рассказали, что вдохновлялись историей предприятия, а также легендарными моделями. Об этом сообщается в сообщении на сайте автозавода.

«Я почувствовала дух свободы, волю к победе и широту души. В результате родилась базовая коллекция одежды. Она предназначена для путешествий, прогулок и активного отдыха», – рассказала дизайнер коллекции одежды Мила Выборных.

Многие автомобильные бренды выпускают собственные коллекции. Так, Land Rover презентовал линию одежды для загородных поездок, Lamborghini создала коллекцию сумок из карбонового волокна, а Lexus своим клиентам предлагал японские меланжевые шали и автомобильные туфли.