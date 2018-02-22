Фанаты «Шахтера» и «Ромы» устроили массовую драку в центре Харькова: видео
«Шахтер» проводил домашний матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ромой». Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу украинской команды.
Видео: Роман Шупенко / Facebook
Футбольные фанаты украинского «Шахтера» и итальянской «Ромы» устроили в центре Харькова массовую драку.
По сообщениям очевидцев, во время драки болельщики использовали кирпичи и пиротехнику. Вскоре участников массовой потасовки угомонили сотрудники полиции.
«Шахтер» в среду проводил домашний матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ромой». Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу украинской команды.