Фанаты «Шахтера» и «Ромы» устроили массовую драку в центре Харькова: видео

Футбольные фанаты украинского «Шахтера» и итальянской «Ромы» устроили в центре Харькова массовую драку.

По сообщениям очевидцев, во время драки болельщики использовали кирпичи и пиротехнику. Вскоре участников массовой потасовки угомонили сотрудники полиции.

«Шахтер» в среду проводил домашний матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ромой». Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу украинской команды.