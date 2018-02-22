Небензя потребовал от постпреда США не называть власти России «режимом»

Постпред Российской Федерации при ООН Василий Небензя попросил свою коллегу из США Никки Хейли соблюдать дипломатические приличия и не называть российские власти в стране «режимом», сообщает РИА Новости.

«Хочу напомнить постпреду Хейли – в России не режим, а законно избранный президент и назначенное правительство», – заявил Небензя.

Отмечается, что Хейли на заседании Совбеза ООН сказала, что Иран является дестабилизирующей силой на Ближнем Востоке, а Россия якобы – на востоке Украины.

Напомним, ранее 15 февраля Небензя заподозрил постоянного представителя США при ООН в симпатии к Российской Федерации потому, как политик в каждом своем выступлении упоминает Россию.