Я вернусь домой на Украину уже совсем скоро – Саакашвили пригрозил Порошенко

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили прокомментировал решение Государственной погранслужбы Украины о запрете въезда в страну.

Как он написал в социальной сети Facebook, данное решение было принято украинским лидером Петром Порошенко, который якобы боится народных протестов.

«Меня выслал из страны обезумевший от страха барыга, что его и его банду отгонят от корыта, и он почему-то думает, что продержится еще три года», – заявил Саакашвили на своей странице в соцсети.

По словам экс-президента Грузии, его высылка не избавит Украину от народного негодования. Также он назвал действия властей «глупой ошибкой».

«Со мной или без меня, этой власти уже пришел конец, а я вернусь домой в Украину уже совсем скоро, намного, намного раньше, чем через три года», – добавил Саакашвили.

В среду, 21 февраля, стало известно, что украинская погранслужба запретила Михаилу Саакашвили въезд на территорию страны вплоть до 2021 года. Адвокаты экс-губернатора Одесской области считают это решение незаконным и собираются его обжаловать.