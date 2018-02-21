Вучич заявил, что Сербия не поддержит санкции Запада против РФ

Сербия не будет присоединяться к санкциям Запада в отношении Российской Федерации. Об этом сказал президент республики Александр Вучич в рамках визита главы российского МИД Сергея Лаврова в Белград.

«Сербия не поменяет свою политику по отношению к России. Раньше я уже говорил и в Вашингтоне, и в Москве, и в Брюсселе, что Сербия не будет вводить санкции против России», – заявил Вучич, сообщает РИА Новости.

Он также добавил, что Сербия никогда не делала ничего во вред Российской Федерации, «а Россия ничего не делала во вред Сербии. Мы надеемся, что в Европе это поймут».

Вучич отметил, что вступление Сербии в Евросоюз предполагает согласованную с Брюсселем внешнюю политику, но он подчеркнул, что ЕС будет учитывать вековые исторические связи между Сербией и Россией.

Президент Сербии предположил, что возможно будут различные пожелания и попытки давления, чтобы эти отношения между Россией и Сербией пошли в другом направлении, «но Сербия твердо стоит на своей линии и будет поддерживать и развивать традиционные наилучшие отношения с Россией», – сказал Вучич.

«Сербия является независимой страной и самостоятельно принимает решения в своих интересах», – пояснил президент.

В свою очередь, Лавров сказал, что Москва в стороне не останется и готова выступить посредником в переговорах между Сербией и косовскими албанцами, которые проводятся при посредничестве Брюсселя.

В весной 2017 года Вучич заявлял, что Сербия старается сохранить военный нейтралитет и не стремится попасть в НАТО, потому как хочет оставаться за рамками военных блоков.