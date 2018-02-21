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В Мексике на пароме с туристами произошел взрыв

Василиса Морозова
22:59 21.02.2018
Почетный консул России в мексиканском штате Кинтана-Роо Армина Вольперт сообщила о взрыве туристического парома у причала города Плайя-дель-Кармен.
Фото: El Heraldo de México / Twitter
Видео: LaJornadaMaya / Twitter

На борту туристического парома у причала мексиканского города Плайя-дель-Кармен произошел взрыв. Об этом сообщил почетный консул России в штате Кинтана-Роо Армина Вольперт.

В результате взрыва пострадали 13 человек, пишет РИА Новости.

«Паром курсирует между островом Косумель и Плайей. Среди раненых – три гражданина США, о пострадавших россиянах пока данных нет», - отметил он.

Пока причины взрыва не установлены. 

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