В Мексике на пароме с туристами произошел взрыв

На борту туристического парома у причала мексиканского города Плайя-дель-Кармен произошел взрыв. Об этом сообщил почетный консул России в штате Кинтана-Роо Армина Вольперт.

В результате взрыва пострадали 13 человек, пишет РИА Новости.

«Паром курсирует между островом Косумель и Плайей. Среди раненых – три гражданина США, о пострадавших россиянах пока данных нет», - отметил он.

Пока причины взрыва не установлены.