В Мексике на пароме с туристами произошел взрыв
Почетный консул России в мексиканском штате Кинтана-Роо Армина Вольперт сообщила о взрыве туристического парома у причала города Плайя-дель-Кармен.
Фото: El Heraldo de México / Twitter
Видео: LaJornadaMaya / Twitter
На борту туристического парома у причала мексиканского города Плайя-дель-Кармен произошел взрыв. Об этом сообщил почетный консул России в штате Кинтана-Роо Армина Вольперт.
В результате взрыва пострадали 13 человек, пишет РИА Новости.
«Паром курсирует между островом Косумель и Плайей. Среди раненых – три гражданина США, о пострадавших россиянах пока данных нет», - отметил он.
Пока причины взрыва не установлены.