Мужчина залез в клетку со львом в зоопарке и чудом остался жив: видео
33-летний мужчина пробрался в вольер к хищнику и начал ползти к нему на встречу.
Видео: The Lede / Twitter
Посетитель зоопарка в индийском городе Тривандрам на юго-западе страны решил пообщаться с двухлетней львицей.
Мужчина сразу после входа в парк прямиком направился к вольеру с хищником, перелез через забор и на четвереньках пополз к животному, сообщает Gulf News.
Испуганные очевидцы стали звать на помощь сотрудников зоопарка, которые, к счастью, успели отвлечь львицу и заманить ее в клетку. Нарушителя вытащили из вольера. Отмечается, что он отделался небольшой травмой ноги.
О причинах поступка 33-летнего индийца не сообщается, также не известно, что ему может грозить за столь опасное для жизни нарушение правил зоопарка.