Мужчина залез в клетку со львом в зоопарке и чудом остался жив: видео

Посетитель зоопарка в индийском городе Тривандрам на юго-западе страны решил пообщаться с двухлетней львицей.

Мужчина сразу после входа в парк прямиком направился к вольеру с хищником, перелез через забор и на четвереньках пополз к животному, сообщает Gulf News.

Испуганные очевидцы стали звать на помощь сотрудников зоопарка, которые, к счастью, успели отвлечь львицу и заманить ее в клетку. Нарушителя вытащили из вольера. Отмечается, что он отделался небольшой травмой ноги.

О причинах поступка 33-летнего индийца не сообщается, также не известно, что ему может грозить за столь опасное для жизни нарушение правил зоопарка.