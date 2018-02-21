Россия готова стать посредником в диалоге Сербии с косовскими албанцами - Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров не исключил участия России в качестве посредника в диалоге Сербии и косовских албанцев, передает РИА «Новости». Такое заявление глава российского внешнеполитического ведомства сделал после встречи с президентом Сербии Александром Вучичем в Белграде.

В свою очередь, на совместной пресс-конференции после переговоров на правительственной вилле «Мир», сербский лидер подчеркнул, что его страна не поддерживает антироссийские санкции и не собирается к ним присоединятся.

«Раньше я уже говорил и в Вашингтоне, и в Москве, и в Брюсселе, что Сербия не будет вводить санкции против РФ. Сербия никогда не делала ничего во вред России, а Россия ничего не делала во вред Сербии», - сказал Вучич.

Также Вучич отметил прогресс в экономических отношениях России и Сербии. В частности он подчеркнул прогресс в энергетике, добавив, что это «имеет огромное значение» для Сербии.