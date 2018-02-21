Роспотребнадзор поищет сибирскую язву на курортах в Турции

Специалисты Роспотребнадзора проведут инспекцию на курортах Турции до начала туристического сезона и оценят эпидемиологическую обстановку, сообщается на сайте ведомства.

Отметичается, что по инициативе российской стороны состоялось совещание специалистов Роспотребнадзора и представителей минздрава Турции. Стороны договорились о регулярном обмене информацией о вспышках инфекционных болезней, которые представляют угрозу для туристов.

Представители турецкого Минздрава рассказала о мерах, предпринимаемых для недопущения осложнения эпидемиологической ситуации по лихорадке Зика, а также сибирской язве в стране.

Группы российских специалистов приняла решения до начала массового туристического сезона посетить Турцию, чтобы убедиться в снижении рисков заражения инфекционными болезнями на курортах. Поскольку Турция стала лидером среди любимых зарубежных туристических направлений россиян в 2017 году.