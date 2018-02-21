Подростки с наркотиками пытались скрыться от полиции: видео погони

В Омске сотрудники полиции после погони смогли остановить автомобиль ВАЗ. Изначально правоохранители собирались вменять водителю превышение скорости, вот только оказалось, что за рулем находится несовершеннолетний, а в салоне машины огромное количество наркотиков.

После остановки один из молодых людей с пакетом в руках выбежал из автомобиля и попытался скрыться, однако сделать это ему не удалось.

Оказалось, что 17-летние подростки планировали реализовывать запрещенные вещества с помощью закладок в Омске, сообщили в региональном управлении СК РФ.

В отношении несовершеннолетних проводится доследственная проверка, им грозит до 12 лет лишения свободы.