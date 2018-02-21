Советник Трампа признался, что США готовятся к войне в космосе

Соединенные Штаты Америки увеличивают финансирование космической обороны. Несмотря на то, что Вашингтон не хочет войны в космосе, американцы должны быть готовы к ней, заявил помощник президента по нацбезопасности Герберт Макмастер. Об «этом пишет РИА Новости.

«Космос сейчас наряду с землей, морем и воздухом стал боевым доменом и, пусть мы бы не хотели выводить конфликты в космос, США будут готовы на случай, если это произойдет», — сказал Макмастер на втором заседании Национального космического совета Соединенных Штатов.

По словам Макмастера, напряжение в космическом пространстве увеличивается из-за так называемых противников США, но конкретные примеры он не назвал.

При этом на днях глава американской нацразведки обвинил РФ и Китай в наращивании усилий по поенному использованию космоса.

Советник Трампа признался, что предложенный главой государства бюджет на следующий финансовый год предполагает увеличение финансирования космической обороны более чем на 1 млрд долларов. А в последующие пять лет – и вовсе на 8 млрд долларов.

Напомним, милитаризация космоса запрещена международным Договором о космосе (1967 года).