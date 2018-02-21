Саакашвили запретили въезд на Украину до 2021 года

Государственная пограничная служба Украины запретила въезд в страну экс-президенту Грузии и бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили до 2021 года. Об этом заявил его адвокат Руслан Чернолуцкий.

«Запрет на въезд до 2021 года», — сказал он.

По словам адвоката, защита считает это решение незаконным и будет его обжаловать.

Ведомство отметило, что 12 февраля была осуществлена «реадмиссия Саакашвили по стандартной процедуре», так как он незаконно пребывал на территории Украины после решений судов.

Украинские власти 12 февраля выслали Михаила Саакашвили в Польшу, с территории которой он незаконно попал на Украину осенью, прорвав кордоны пограничников. Из Польши Саакашвили поехал в Нидерланды, где получил удостоверение личности, дающее ему право проживать и работать в ЕС.

В июле 2017 года президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил Михаила Саакашвили украинского гражданства, пока тот находился в США. Экс-губернатор Одесской области пересек польско-украинскую границу 10 сентября прошлого года в окружении своих сторонников.