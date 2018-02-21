Ужасные презентации Пентагона в Power Point попали в Сеть

Журналисты издания Motherboard нашли в Интернете огромное количество презентаций, сделанных американскими военными в PowerPoint. Материалы находились в открытом доступе на разных военных сайтов, после чего их собрали в отдельный архив.

Всего коллекция содержит порядка 57,5 тыс. презентаций, которые делались Пентагоном с 1996 по 2017 год.

Все файлы в имеют малопонятную даже для англоговорящих людей смысловую нагрузку, да и просто выглядят очень кустарно. К примеру, на некоторых слайдах изображения закрывают текст.