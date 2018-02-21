Ужасные презентации Пентагона в Power Point попали в Сеть
Порядка 57,5 тыс. презентаций, сделанных с 1996 года американскими военными, нашли журналисты.
Фото: archive.org
Журналисты издания Motherboard нашли в Интернете огромное количество презентаций, сделанных американскими военными в PowerPoint. Материалы находились в открытом доступе на разных военных сайтов, после чего их собрали в отдельный архив.
Всего коллекция содержит порядка 57,5 тыс. презентаций, которые делались Пентагоном с 1996 по 2017 год.
Все файлы в имеют малопонятную даже для англоговорящих людей смысловую нагрузку, да и просто выглядят очень кустарно. К примеру, на некоторых слайдах изображения закрывают текст.
«Никто не использует PowerPoint так же ужасно, как американские военные», - отмечают журналисты.