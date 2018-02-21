Назван главный суперзлодей в истории кинематографа

Портал Vulture составил рейтинг лучших отрицательных персонажей в фильмах о супергероях.

Список возглавил Джокер из фильма о Бэтмене «Темный рыцарь» 2008 года, которого сыграл Хит Лэджер. Актера наградили за роль премией «Оскар» посмертно – картина стала одной из последних в его фильмографии.

Вторую строчку занял персонаж Майкла Джордана – Эрик Киллмонгер из ленты «Черная Пантера». На третьем месте оказала Женщина-кошка в исполнении Мишель Пфайффер в фильме Тима Бертона «Бэтмен возвращается» 1992 года.

В десятке лучших злодеев оказались Генерал Зод (Теренс Стэмп) из «Супермена», Локи (Том Хиддлстон) из серии фильмов про Мстителей, а также Джокер в исполнении Джека Николсона в «Бэтмене» 1989 года.

Как отметил портал, главными критериями отбора стали визуальная выразительность злодея, а также наличие понятного коварного плана, а также то, как актер «зажег» своего зрителя.