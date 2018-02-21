Что это такое, черт возьми? – жителей Майами испугал «флот НЛО»

Около десяти таинственных огней, которые хаотично двигались в небе над Майами, попали на видео. Кадры опубликовал Даниэль Зелкович в сообществе HFO Hunters на Facebook.

По словам снявшего видео мужчины, странное свечение он увидел 14 февраля около пяти часов утра и сразу же решил запечатлеть необычное явление.

«Что это такое, черт возьми?» – говорит удивленным голосом один из очевидцев на видео.

На кадрах видно, что огни перемещаются в воздухе, оставляя за собой шлейф, как у кометы. По словам Даниэля, светящиеся объекты несколько раз образовывали ровный круг в небе. Через какое-то время они исчезли один за другим.

«Мы видели, как около десяти огней в небе выстраивались в идеальную линию, находясь на равном расстоянии друг от друга, потом огни пошли прямо вверх и встали в круг», – рассказал мужчина.

При этом главный фото- и видеоаналитик MUFON, организации, занимающейся исследованием НЛО, Марк Д'Антонио заявил изданию Sun Online, что, хотя кадры выглядят «впечатляющими», он подозревает, что это могли быть обычные китайские фонарики.

По словам эксперта, огни на самом деле оранжевые, но кажутся белыми из-за искажения камеры мобильного телефона, а их странное движение объясняется береговыми ветрами.

Недавно пассажир лайнера, следовавшего рейсом «Ванкувер-Тайбэй», выложил в Сеть видео, на котором он якобы снял «флот НЛО» из иллюминатора самолета.