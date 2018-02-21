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Лавров назвал недопустимым применение силы, которое поощряет закон о реинтеграции Донбасса

Василиса Морозова
15:40 21.02.2018
Украинский закон о реинтеграции Донбасса не только дает Киеву право на применение силы, но и фактически поощряет подобные действия, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Закон о реинтеграции Донбасса сводит на нет минские соглашения и поощряет применение силы для восстановления территориальной целостности страны, что недопустимо. Об этом заявил сегодня Сергей Лавров в Словении, где провел переговоры со своим коллегой Карлом Эрьявицем.

Документ, подписанный накануне президентом Украины, стал одной из центральных тем встречи. Глава российского МИД рассказал о возможных последствиях такого шага. 

«Рассчитываем, что на Западе, прежде всего в Берлине и Париже как в столицах стран-участников "нормандского формата", понимают, что последние действия руководства Украины уводят в сторону от минских договоренностей и появляются попытки их перечеркнуть. Имею в виду закон о так называемой реинтеграции Донбасса, который допускает и даже поощряет применение силы для восстановления территориальной целостности Украины. Это считаем абсолютно недопустимым», – подчеркнул он.

В тексте документа Россия названа «агрессором», а неподконтрольные Киеву территории «оккупированными». Подобные формулировки в российском МИД охарактеризовали как «публичные бездоказательные инсинуации». В Луганской и Донецкой народных республиках закон о реинтеграции сочли запоздалой попыткой узаконить насилие в регионе.

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