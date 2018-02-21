Старейшего футболиста в РФ заподозрили в организации убийства

Старейшего профессионального футболиста России Владимира Тумаева арестовали в Ижевске, сообщает ИА «Удмуртия».

Тумаева, являющегося президентом ФК «Союз-Газпром», подозревают в организации заказного убийства с группой лиц по предварительному сговору. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы. Индустриальный районный суд Ижевска по итогам первого заседания вынес решение заключить Тумаева под стражу до 22 февраля.

До ареста Тумаев активно занимался бизнесом, возглавлял крупные предприятия газовой отрасли Удмуртии.

Отмечается, что 71-летний бизнесмен принимал участие в официальных матчах чемпионата России и в 2005 году попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый возрастной профессиональный футболист в стране, на тот момент ему было 59 лет.