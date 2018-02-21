В Кремле назвали дату послания Путина Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин обратится с ежегодным посланием к Федеральному собранию 1 марта. Об этом сообщил журналистам пресс-секратарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент сегодня в Москве, в Ново-Огарево, продолжает работать над посланием. Могу подтвердить, что послание действительно будет оглашено 1 марта», – сказал он.