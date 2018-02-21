Американское оружие сирийской оппозиции начали продавать в Интернете

Экстремисты, удерживающие под контролем северные районы Сирии, продают через Интернет винтовки М16, гранатометы, пулеметы и прочее вооружение, которое США поставили сирийским оппозиционным формированиям, сообщает CNN.

Журналисты телеканала связались через мессенджер с одним из жителей сирийского Идлиба, торгующим оружием, и выяснили, что он получил его от группировки «Дивизион-30», которую готовили инструкторы США.

«Судя по серийному номеру, предложенная M16 была изготовлена в Южной Каролине на заводе FN Manufacturing. В настоящее время винтовка продается у джихадистов за 850 долларов», – сообщили авторы телесюжета.

По информации CNN, группировка «Дивизион-30» была частью Новой сирийской армии – военного проекта США в 2015 году. Однако она быстро прекратила свое существование, после того как ее конвои с оружием перехватили боевики «Аль-Каиды»*.

*«Аль-Каида» – террористическая организация, запрещенная в РФ