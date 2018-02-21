Москва допускает зеркальный ответ на санкции против россиян из «списка Мюллера»

Москва не исключает, что примет зеркальные меры в ответ на санкции против россиян из «списка Мюллера», заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы всегда реагируем, в том числе зеркально. У нас есть собственные списки лиц, которым ограничен въезд в Россию, есть другие формы реагирования. Я ничего не исключаю, но прежде чем об этом говорить, надо реально посмотреть, что будет происходить в данной истории», – заметил Рябков.

Сам дипломат уверен, что угрозы ввести новые ограничения направлены на то, чтобы нагнетать напряженность в РФ перед президентскими выборами, то есть «американцы вмешиваются в наши внутренние дела, но безосновательно продолжают упрекать россиян, что они якобы вмешиваются в избирательные процессы».

Рябков посоветовал тем, кто каким-либо образом могут попасть в американские черные списки при выезде за границу, взвешивать эту ситуацию.

Ранее представитель Госдепа Хизер Науэрт заявила, что США могут ввести санкции против россиян, попавших в «список Мюллера», то есть против 13 человек и трех компаний, которым были предъявлены обвинения в сговоре против Штатов и мошенничестве.

В Кремле все обвинения американской стороны называют голословными и отрицают сговор с предвыборным штабом Трампа.