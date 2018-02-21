Водитель внедорожника объяснил, зачем устроил езду в подземном переходе в Петербурге

Водитель внедорожника SsangYong Actyon 55-летний Геннадий Валяев, заехавший в подземный переход на станции метро «Московская» в Санкт-Петербурге, объяснил причину своего странного поведения.

«Хотел проверить, влезет машина в переход или нет!» – рассказал он сотрудникам полиции, пишет Piter.tv.

Оказалось, что владелец джипа находится на учете в психоневрологическом диспансере и лечится в стационаре.

Двадцать первого февраля внедорожный автомобиль, прокатившись по лестнице, въехал в переход и заблокировал выход из станции метро «Московская». В результате инцидента никто не пострадал. На месте ЧП работают спасатели, они пытаются извлечь автомобиль из перехода. Один из выходов станции в связи с этим заблокирован.