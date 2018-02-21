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В Москве представили новый сборник о выдающихся отечественных разведчиках

Константин Федоров
14:12 21.02.2018
Книга «Легендарные разведчики – 2» раскрывает материалы, которые долгие годы оставались военной тайной.

Неизвестные ранее эпизоды работы Рудольфа Абеля и Рихарда Зорге, операции агента Клауса Фукса и членов Кембриджской пятерки отражены в новой книге «Легендарные разведчики – 2» Николая Долгополова, дважды лауреата литературной премии СВР.

Разведка – это жизненный выбор, который доступен далеко не каждому человеку, сказал на презентации в Доме Российского исторического общества директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

«В разведке работают люди уникальной закалки, особенных интеллектуальных способностей и морально-психологических качеств», – подчеркнул он.

На презентацию приехали родственники и коллеги героев новой книги, а также сотрудники и ветераны Службы внешней разведки.

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