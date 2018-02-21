Эксперт рассказал, почему США обвиняют Россию в нарушении договора РСМД

США обвиняют Россию в нарушении договора РСМД, не предъявляя при этом никаких доказательств, считает председатель совета Центра политических исследований России генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский.

«Последний обзор ядерной политики и стратегии США показывает, что они планируют увеличивать свой нестратегический потенциал. И все это объясняется тем, что Россия нарушает договор РСМД, хотя никаких доказательств американская сторона не представляет», – сказал Бужинский.

По мнению эксперта, для решения всех противоречий необходим серьезный, конструктивный разговор, а не взаимные обвинения.

«Нужно просто сесть и публично спокойно поговорить. Пусть они нам покажут свои установки МК-41, мы им, наверное, покажем свою установку, чтобы специалисты посмотрели и сказали, есть здесь нарушения или нет», – сказал эксперт.

В то же время Бужинский подчеркнул важность договора РСМД, потому что в случае, если он рухнет, следующим прекратит свое существование договор СНВ. И в таком случае между Россией и США не останется вообще никакой договорной базы.