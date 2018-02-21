Жители Чили изрисовали тушу мертвого кита признаниями в любви

В чилийском городе Пунта-Аренас на берег выбросился огромный синий кит. Местные жители, увидев животное, повели себя неоднозначно, передает Mirror.

За то время, что прошло от появления туши кита на берегу до вывоза его властями, горожане исцарапали мертвое млекопитающее различными посланиями. Они сделали несколько селфи на его фоне, оставили на ките сообщения, а один молодой человек даже выцарапал признание в любви к девушке по имени Ана.

Поведение местных жителей вызвало возмущение пользователей социальных сетей. Самые разгневанные из интернет-обитателей называли действия чилийцев варварскими и предлагали вообразить себя на месте кита.