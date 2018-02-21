Водитель внедорожника устроил заезд в подземном переходе в Петербурге: видео

Водитель внедорожного автомобиля марки SsangYong неизвестным способом въехал в подземный переход в Санкт-Петербурге. Очевидцы события выкладывают фотографии и ролики в социальных сетях.

По словам свидетелей происшествия, джип прокатился по лестнице и оказался внутри подземного перехода станции метро «Московская». Оказавшись под землей, водитель внедорожника решил не прекращать движение и принялся кататься по переходу.

Как сообщает местное издание «Бумага» со ссылкой на местное управление МЧС, пострадавших в результате инцидента нет. На месте работают спасатели, они пытаются извлечь автомобиль из перехода. По предварительным данным, водитель спустился туда намеренно, желая испытать внедорожные характеристики своего транспорта, однако что-то пошло не так.