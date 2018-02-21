Аномальные холода ударят по Москве

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал сайту «Звезды» о сильном похолодании в Московской области с 22 февраля. По прогнозам синоптика, оно продлится как минимум до конца месяца.

«Температурный фон в отдельные дни будет на семь-девять градусов ниже средних многолетних значений. Основную роль в формировании условий погоды в регионе будет играть антициклон», – рассказал он.

По словам Леуса, существенных осадков ожидать не стоит, небольшой снег пройдет лишь в начале следующей недели.

Температура воздуха в Москве в ночные часы будет 18–20 градусов ниже нуля. В воскресенье столбики термометра опустятся до минус 20–22 градусов. Днем ожидается потепление – минус 10–12 градусов.