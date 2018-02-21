Ядерный «Ледяной червь»: в Гренландии оттаивает секретная база США

Американская военная база Camp Century, ставшая стартовой площадкой ядерного проекта «Ледяной червь», оттаивает ото льда и представляет все более серьезную экологическую угрозу. Об этом пишет Daily Star.

Проект «Ледяной червь» был создан в 60-х годах прошлого века, он предполагал размещение сотен ядерных объектов и инфраструктуры для них под Гренландским ледяным щитом. Таким образом американские военные собирались создать защищенную секретную ядерную базу, ракеты которой могли бы достичь СССР.

Площадка Camp Century стала основной для проекта. В подземном «городе подо льдом» была развернута трехкилометровая сеть тоннелей, обеспечены условия для службы 200 военнослужащих и многое другое. Однако в 1967 году проект закрыли из-за ошибок в расчетах – ледяной покров Гренландии оказался недостаточно устойчив для военных целей США.

Базу оставили во льду Гренландии. Однако в последние годы из-за глобального потепления «Ледяной червь» стал оттаивать. Лед сошел со значительного участка ядерного объекта, обнажив воронку в 35 метров. В 1959 году, когда объект строился, он был заложен подо льдом на уровне всего восьми метров.

Расплав потенциально может дать около 200 тысяч литров дизельного топлива, аналогичное количество сточных вод, неизвестное количество радиоактивного хладагента и токсичных органических загрязнителей в атмосферу. По мнению экологов, к 2090 году негативное воздействие вредных веществ с «Ледяного червя» уже будет невозможно обратить.

Лед продолжает таять, и этот процесс ускоряется из-за глобального потепления. В пользу этого мнения говорит температурная статистика – прошлое лето стало самым теплым в Гренландии за многие годы, температура достигала +24 градусов по Цельсию.