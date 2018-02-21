Не умеющий плавать полицейский едва не утонул сам, спасая утопающего: видео

Британский полицейский Мохаммед Надим, не умеющий плавать, прыгнул с моста в воду и спас утопающего. Запечатлеть кадры спасения помогла нательная камера, прикрепленная к костюму сотрудника правопорядка.

Инцидент произошел в городе Бери, графство Большой Манчестер. Прибыв по вызову на место происшествия, 32-летний курсант не раздумывая нырнул с двухметровой высоты в ледяную воду и вытащил тонущего на берег, пишет The Sun.

Позже Надим признался, что не умеет плавать. Руководство похвалило храбреца, решается вопрос о присуждении ему награды.