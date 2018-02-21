В Крыму назвали важное преимущество отдыха на полуострове

Отдых с детьми в Крыму имеет значительное преимущество перед отдыхом за рубежом – безопасность и своевременность оказания медпомощи. Об этом заявил в кулуарах форума «Открытый Крым» министр курортов и туризма региона Вадим Волченко.

«Серьезный довод для отдыха с детьми в Крыму – безопасность. Некоторые территории (за рубежом – прим. ред.), которые сейчас открываются, я бы назвал рискованными в этом смысле. Крым здесь надежно защищен», – сказал министр.

Он также отметил, что отдых в Крыму с ребенком исключит волнения и сложности в случае форс-мажорных обстоятельств, которые связаны с оказанием медицинской помощи.

«Не дай бог оказаться с больным ребенком за границей. Страховки, непонятные медицинские услуги, медикаменты, плюс большие переплаты – это реально большая проблема», – добавил Волченко.

Двадцатого февраля в Крыму открылся туристический форум «Открытый Крым» с выставкой выставкой в Симферополе, на ней представлено свыше 200 фирм туристической отрасли. На форуме обсуждались вопросы цен авиаперевозок, доступности, качества и безопасности и отдыха, событийный и гастрономический туризм в Крыму. 21 февраля в Ялте пройдет второй день форума.