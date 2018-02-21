Нейросеть Google сможет определять болезни сердца по сетчатке глаза

При помощи специальных алгоритмов нейросеть от Google способна проводить обработку изображения кровеносных сосудов глаза, сопоставляя полученные данные с заложенными в программу сведениями медицинских исследований.

Для обработки информации нейросеть может также использовать записанные в медкарту пациента результаты лечения и диагностики – при контрольной «сверке» состояния сосудов и прогнозировании болезней могут быть использованы сведения о ранее перенесенных заболеваниях, вредных привычках и других факторах, которые ускоряют развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщается в блоге дочерней компании Google Verily, разработавшей уникальный алгоритм.

Эксперты утверждают, что нейросеть Google с точность до 70% может предсказывать, перенесет ли конкретный человек приступы, которые связанны с сердечно-сосудистыми заболеваниями в течение пяти лет.