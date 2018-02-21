Московский суд рассмотрит иск французского автора к Киркорову о плагиате

Савеловский суд столицы 21 февраля рассмотрит иск французского автора песен Жильбера Синуэ, который требует взыскать 15,5 млн рублей с российского певца Филиппа Киркорова за якобы плагиат композиции, которую исполняла Далида. Об этом рассказала пресс-секретарь суда Мария Михайлова, сообщает РИА Новости.

Ранее представитель Синуэ Игорь Трунов сообщил агентству, что иск касается произведения под названием Helwa ya Baladi, которое зарегистрировано в 1978 году в авторском обществе Франции. Киркоров исполняет композицию на русском языке, она носит название «Шелковая нить». Адвокат отметил, что исковые требования в рамках процесса возможно будут увеличиваться.

Первым французским композитором, который пытался судиться с Филиппом Киркоровым, стал Дидье Маруани, он в 2016 году подал в Мосгорсуд иск о взыскании 75 млн рублей за нарушение авторских прав из-за композиции «Жестокая любовь». Маруани заявлял, что эта песня является переработкой его произведения Symphonic Space Dream, но суд не иск к рассмотрению не принял из-за нарушения правил подсудности.

В ноябре 2016 года Маруани и его юриста задержали в одном из отделений Сбербанка в Москве из-за заявления Киркорова о вымогательстве у него €1 млн евро. Позже их отпустили, и не стали возбуждать дело о вымогательстве.