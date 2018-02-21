Режиссер Кристофер Нолан рассказал о новом фильме о Джеймсе Бонде
Новая картина о спецагенте Бонде с Дэниелом Крейгом в роли главного героя должна выйти в конце следующего года.
Фото: Dennis Van Tine / ZUMAPRESS / Globallookpress
Американский и британский режиссер, сценарист, трехкратный номинант престижной премии «Оскар» Кристофер Нолан рассказал о своем возможном участии в новой киноленте о Джеймсе Бонде.
Как сообщает Entertainment Weekly, новая картина о спецагенте Бонде с Дэниелом Крейгом в роли главного героя должна выйти в конце следующего года, но кто будет режиссером фильма, пока не ясно.
Нолан рассказал, что он не будет участвовать в работе над новой кинолентой.
«Категорически нет, думаю, каждый раз, когда они нанимают нового режиссера, ходят слухи, что это я», – заявил известный режиссер.
Между тем, средства массовой информации называют Яна Деманжа и Дэвида Маккензи возможными кандидатами на «роль» режиссера в знаменитой саге о Джеймсе Бонде.