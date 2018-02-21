Режиссер Кристофер Нолан рассказал о новом фильме о Джеймсе Бонде

Американский и британский режиссер, сценарист, трехкратный номинант престижной премии «Оскар» Кристофер Нолан рассказал о своем возможном участии в новой киноленте о Джеймсе Бонде.

Как сообщает Entertainment Weekly, новая картина о спецагенте Бонде с Дэниелом Крейгом в роли главного героя должна выйти в конце следующего года, но кто будет режиссером фильма, пока не ясно.

Нолан рассказал, что он не будет участвовать в работе над новой кинолентой.

«Категорически нет, думаю, каждый раз, когда они нанимают нового режиссера, ходят слухи, что это я», – заявил известный режиссер.

Между тем, средства массовой информации называют Яна Деманжа и Дэвида Маккензи возможными кандидатами на «роль» режиссера в знаменитой саге о Джеймсе Бонде.