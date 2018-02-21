Продюсер Игорь Матвиенко предложил запретить рэп в России

В большинстве современных песен, которые попадают в чарты, пропагандируются секс и наркотики. Об этом заявил известный продюсер и председатель общественного совета Роскомнадзора Игорь Матвиенко на заседании коллегии ведомства.

«Сейчас, например, большинство, 90% из хит-парадов занимают песни для молодежи, в которых воспеваются наркотики, секс, красивая жизнь, с этим связанная. Безусловно, это связано с этим жанром – хип-хоп, рэп», – приводит слова Матвиенко РИА Новости.

Он отметил, что нужно подумать об ограничении подобного влияния на подрастающее поколение. Матвиенко также заявил, что в Китае из-за пропаганды наркотиков хип-хоп запрещен.