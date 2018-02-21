Лукашевич назвал закон о реинтеграции Донбасса господдержкой преступлений ВСУ

Подписанный украинским президентом Петром Порошенко закон о реинтеграции Донбасса противоречит минским договоренностям и закрепляет господдержку преступлений ВСУ, заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

«Закон о "реинтеграции" Донбасса прямо противоречит духу и букве минского "Комплекса мер", одобренного резолюцией СБ ООН 2202, закрепляет государственную поддержку преступлений ВСУ и радикалов-националистов Украины», – приводятся слова Лукашевича на официальной странице постпредства в Twitter.

Также он добавил, что Порошенко, подписав закон о реинтеграции Донбасса, подтвердил нацеленность на силовое решение конфликта.

Лукашевич отметил, что подписание закона о реинтеграции Донбасса стало логичным продолжением политики Киева по эскалации напряженности на юго-востоке Украины.

Напомним, во вторник, 20 февраля, Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса. В данном документе Российская Федерация названа «агрессором», а неподконтрольные Киеву территории «оккупированными». Ранее российский МИД называл утверждения Украины об оккупации «публичными бездоказательными инсинуациями». Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и к событиям в Донбассе непричастна.