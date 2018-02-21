В России отзывают почти пять тысяч автомобилей Audi

Официальный представитель Audi на российском рынке – ООО «Фольксваген Груп Рус» отозвало 4857 машин Audi A4, A5 и Q5, которые были проданы с 2011 по 2016 год, из-за возможного отказа дополнительного нагревательного элемента климатической установки.

Как сообщается на сайте Росстандарта, из-за того, что может отказать нагревательный элемент есть риски, что произойдет возгорание.

«На транспортных средствах Audi (A4, A5, Q5) будет произведена замена нагревательного элемента», — сказано в сообщении.

Отмечается, что замена элемента будет произведена бесплатно.

В конце прошлого года Росстандарт также сообщал о том, что принял решение отозвать 1880 авто Audi по такой же причине.