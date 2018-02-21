Умер известный российский писатель-фантаст
Писатель Андрей Круз известен благодаря серии книг «Земля лишних», «У Великой реки», а также циклу «Эпоха мертвых».
Фото: Andrey Cruz / Facebook
Умер известный российский писатель-фантаст Андрей Хамидулин, который также известен под псевдонимом Андрей Круз. Об этом сообщила на его странице в соцсети Facebook его супруга.
«Андрей покинул этот мир. Мы все надеялись на чудо и верили, что мы победим болезнь. Но к несчастью, бой был изначально неравным», – написала жена писателя.
Сообщается, что в последнее время Хамидулин боролся с раком.
Андрей Круз известен благодаря серии книг «Земля лишних», «У Великой реки», а также циклу «Эпоха мертвых».