Умер известный российский писатель-фантаст Андрей Хамидулин, который также известен под псевдонимом Андрей Круз. Об этом сообщила на его странице в соцсети Facebook его супруга.

«Андрей покинул этот мир. Мы все надеялись на чудо и верили, что мы победим болезнь. Но к несчастью, бой был изначально неравным», – написала жена писателя.

Сообщается, что в последнее время Хамидулин боролся с раком.

Андрей Круз известен благодаря серии книг «Земля лишних», «У Великой реки», а также циклу «Эпоха мертвых».